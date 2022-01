Premiere auf Föhr : Im Wyker Tonstudio: Hier entsteht das erste Hörspiel auf Fering-Öömrang

Ein Hörspiel auf Friesisch? Das wird in Wyk gerade Realität.

Wyk/Föhr | In Wyk wird derzeit an einer Premiere gearbeitet: Hier entsteht mit „Det skap Esperanza“ das erste Hörspiel auf Fering-Öömrang. Geleitet wird das Projekt von der Ferring Stiftung in Kooperation mit dem Off Ya Tree Studio und dem Nordfriisk Teooter. Weiterlesen: Wem gehört Öömrang? Amrum-Gin und Öömrang Ferian kämpfen gegen US-Multimillionäre Bereits 2014 hatte Volkert Faltings, Leiter der Ferring Stiftung, in Zusammenarbeit mit Schülern der gymnasialen Oberstufe das Hörspiel übersetzt und herausgegeben. Das Original „Das Schiff Esperanza“ (1953) von Fred von Hoerschelmann ist in über 20 Sprachen übersetzt und wohl das erfolgreichste deutsche Hörspiel überhaupt. Es geht dabei um den jungen Axel Grove, der als Leichtmatrose eine neue Heuer sucht und diese, trotz mehrerer Warnungen, auf der „Esperanza“ findet. Bald stellt sich heraus, dass der Kapitän sein seit 13 Jahren verschwundener Vater ist. Dieser ist mittlerweile Alkoholiker und setzt illegale Passagiere vor der amerikanischen Küste aus. „Man muss hier anders denken“ An insgesamt drei Wochenenden finden sich friesische Muttersprachler von Föhr und Amrum im Tonstudio der Band „Stanfour“ in Wyk ein und leihen den Figuren ihre Stimmen. „Es ist schwer für mich, Friesisch zu lesen und es dann auch noch zu spielen“, erzählt Volkert Jacobs, der in die Rolle eines Geflüchteten schlüpft. So wie er sind die meisten der Mitspieler weder daran gewöhnt, Friesisch zu lesen, noch daran, bei einem Hörspiel mitzuspielen. Weiterlesen: Zwischen London und Föhr: Warum die Föhrer Sängerin Levke Kluge nicht berühmt werden will Regie führt Gary Funck vom Nordfriisk Teooter, der den Sprechern dabei hilft, Spannungen und Betonungen richtig umzusetzen und die Zusammenhänge der Szenen zu verstehen. „Man muss hier anders denken als beim Theater“, weiß Funck, denn bei einem Hörspiel habe man lediglich die Stimmen und Geräusche, um die Geschichte zu transportieren. Der Mann hinter der Technik ist Bente Faust aus Hamburg, wo er sein eigenes Tonstudio betreibt. Nach den Aufnahmen kümmert Faust sich um die Nachbearbeitung, sprich Sounddesign und Musik. Dafür will er auch noch auf ein richtiges Schiff: „Da können wir unter Deck gehen und nochmal Originalsounds aufnehmen“, erklärt der Hamburger, der bereits unzählige Podcasts und Hörspiele produziert hat. Weiterlesen: Zukunfts-Workshops: Wie können sich Amrum und Föhr nachhaltig entwickeln? Das fertige Hörspiel wird – sobald die Pandemie es zulässt – in der Ferring Stiftung vorgestellt. Erworben werden kann es dann als CD oder Audiodatei. ...

