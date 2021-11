Auf Amrum und Föhr : „Hinter jedem Opfer ein Schmerz“: Mahnung am Volkstrauertag

In Gottesdiensten und mit Kranzniederlegungen wurde auf Föhr und Amrum der Toten von Kriegen und Gewaltherrschaft gedacht und an die Menschen heute erinnert, die ihr Leben durch Krieg, Hass und Gewalt verloren haben.

Amrum/Föhr | Mit feierlichen Gottesdiensten und Gedenkstunden wurde am Volkstrauertag auch auf Föhr und Amrum der Toten von Kriegen und Gewaltherrschaft gedacht. Auf Föhr wurden nach den Gottesdiensten in Nieblum mit Pastorin Kirsten Hoffmann-Busch, in Süderende mit Pastor Dirk Jeß und in Wyk mit Pastor Frank Menke und den Fahnenabordnungen der Wyker und Wrixumer ...

