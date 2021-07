Hedehusum : Himbeeren von Föhr: So wachsen die Sommerfrüchte auf Rainer Hansens Hof

Viele haben die Sträucher im Garten, der Kaufmann geht gezielter vor: Rainer Hansen baut in diesem Jahr zum ersten Mal Himbeeren auf Föhr an. In der Coronazeit konkretisierte er seine Pläne.

Hedehusum/Föhr | Sie wird auch als „Auster des Obstanbaus“ bezeichnet, so fragil und empfindlich ist die Himbeere: Auf Föhr wächst sie neuerdings in Hedehusum. Hier stehen drei je 50 Meter lange, buschige Reihen an Himbeerpflanzen in einem Treibhaus. Mehr als zwei Meter ragen sie hinauf und lehnen sich wuchernd in die breiten Gänge, über und über mit den pink-roten, s...

