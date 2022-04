Strandkörbe buchen auf Föhr : Wegen Bauarbeiten: In Wyk gibt es 2022 weniger Strandkörbe

Bis die Baugenehmigung für die Mittelbrücke vorliegt, können in diesem Strandabschnitt in Wyk auf Föhr nicht alle Strandkörbe gebucht werden. Veranstaltungen werden dort sowie vor dem Schwimmbad Aquaföhr in 2022 nicht stattfinden.

Wyk | Wegen des Neubaus der Mittelbrücke und des Schwimmbads Aquaföhr wurden einige Strandabschnitte für die Saison 2022 nicht für die touristische Nutzung freigegeben, wie die Stadt Wyk mitteilt. Grund dafür ist, dass die zu diesem Zeitpunkt geplanten Bauabläufe in beiden Bereichen nicht behindert werden sollen. Im Bereich vor dem Aquaföhr – in Höhe des...

