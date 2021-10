Museum in Nebel : Helga und Jan Ruempler übergeben Leitung des Öömrang Hüs auf Amrum

Herzliche Verabschiedung des Ehepaars Ruempler: Nach über 16 Jahren übernehmen nun Kerstin und Jens Quedens.

Nebel auf Amrum | Nach über 16 Jahren verabschieden sich Helga und Jan Ruempler aus der Leitung des Öömrang Hüs. Bevor das Ehepaar die Schlüsselgewalt des alten Kapitänshauses in Nebel an ihre Nachfolger Kerstin und Jens Quedens abgegeben haben, wurde, wie üblich in der Öömrang Skööl, gemeinsam über die kommende Arbeitswoche gesprochen. Weiterlesen: 25 Jahre Öömrang...

