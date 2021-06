Haus des Gastes in Nebel : Glaspavillon ersetzt alte Villa im Bäderstil

Die Entscheidung zum Neubau fiel einstimmig. Das Thema war auf Amrum lange kontrovers diskutiert worden.

Nebel/Amrum | So viele Besucher hat es wohl noch nie bei einer Gemeinderatssitzung in Nebel gegeben, alle Plätze in der Aula der Öömrang Skuul waren besetzt. An diesem Abend sollte entschieden werden, ob das Projekt „Neubau Haus des Gastes“ realisiert werden soll. Die Gemeindevertretung stimmte einstimmig für den Neubau auf Grundlage des Siegerentwurfs des Architek...

