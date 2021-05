Corona-Modellregion : Gute Laune bei Touristen auf Föhr und Amrum trotz Sturmtief Eugen

Einige Familien tummelten sich am Dienstag am Wyker Strand und auf der Promenade. Vom Wetter profitieren die Museen.

Wyk auf Föhr | Viele Besucher zogen trotz des Windes mit aufgespannten Regenschirmen durch Wyk, Gäste der Restaurants und Cafés hüllten sich in Fleecedecken: Sturmtief Eugen fegte am Dienstag mit zahlreichen Regenschauern und Windböen über Föhr und Amrum. Weiterlesen: Video: Gute Stimmung bei Urlaubern trotz Sturmtief „Eugen“ in Sankt Peter-Ording Die Laune ve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.