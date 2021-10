Bauboom in Föhrs Inselhauptstadt : Die Stadt Wyk investiert in ihre Zukunft

Mit dem Neubau von Mittelbrücke und Aquaföhr sowie der Sanierung der Fußgängerzone werden in Wyk in den nächsten Monaten gleich drei Großprojekte angegangen.

125 Meter weit ragt sie in die Nordsee, lädt zum Flanieren ein, dazu, den Blick aufs Meer und auf die Stadt zu genießen. Doch nicht mehr lange: Spätestens, wenn die Weihnachtsgäste abgereist sind, wird die Mittelbrücke am Wyker Sandwall abgerissen. Wyk will sich eine noch größere, schönere Seebrücke leisten, die – so das ehrgeizige Ziel – schon im Som...

