Grabungen in Föhrs Lembecksburg : Auf Schatzsuche in der Borgsumer Erde

Vor 70 Jahren gab es zuletzt Grabungen in der Lembecksburg. Jetzt setzt ein Archäologenteam diese Arbeiten im Borgsumer Ringwall fort und fördert spannende Relikte aus uralter Zeit zutage.

Borgsum/Föhr | Welche genaue Aufgabe hatte die Burg in Borgsum? Wer nutze sie? Wovon ernährten sich die Bewohner und welchen Tätigkeiten gingen sie nach? Vor genau 70 Jahren fanden die letzten Ausgrabungen in „Borigsem Borig“ statt. Nun will ein Archäologen-Team des Niedersächsischen Instituts für historische Küstenforschung in Wilhelmshaven um Projektleiter Dr. Mar...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.