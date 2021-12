Silvester und Neujahr auf Föhr : Schweinchen und Schornsteinfeger: Diese Dinge sollen Glück bringen

Als Glück bringend gilt die Begegnung mit einem Schornsteinfeger am Neujahrsmorgen. Aber welcher Schornsteinfeger arbeitet schon um diese Zeit? Auf Föhr kein Problem.

Föhr | Am letzten Tag des Jahres dreht Joachim Christiansen genannt „Asche“ seine Runden durch Wyk und beglückte Einheimische und Gäste mit einem schwarzen Nasenstüber. Dieser Glaube an das Glück geht zurück auf eine alte norddeutsche Tradition. Das Kehrgeld wurde meistens am Neujahrstag erhoben, und der von Haus zu Haus gehende Schornsteinfeger wünschte ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.