Neues aus Nebel auf Amrum : Gemeinde diskutiert über Unfallschwerpunkte: Ein Spiegel muss her

In der jüngsten Gemeindevertretersitzung in Nebel wurden unter anderem die wachsende Einwohnerzahl, das Haus des Gastes und Unfallschwerpunkte in der Gemeinde thematisiert.

Amrum/Nebel | Im Jahr 2020 ist die Bevölkerung der Gemeinde Nebel um 42 Einwohner auf 947 Bürger angewachsen, auf Amrum insgesamt beträgt der Zuwachs 68 Einwohner. „Vielleicht hängt dieses ja auch mit der Diskussion um Zweitwohnungen und Corona zusammen,“ so Bürgermeister Cornelius Bendixen auf der letzten Gemeinderatssitzung. Weiterlesen: Amrumer Vermieter vert...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.