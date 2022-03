Geigerin auf Föhr im Interview : Tatjana Pavlenko: „Ich checke ständig die News und telefoniere in die Ukraine“

Violinistin Tatjana Pavlenko lebt seit fünf Jahren auf Föhr. Ihre familiären Wurzeln hat sie in der Ukraine. Wie es der Künstlerin angesichts der weltpolitischen Lage ergeht, erzählt sie im Interview mit shz.de.

Wyk | In ihrer Heimat herrscht aktuell Krieg. Ein Teil von Tatjana Pavlenkos Familie befindet sich in der massiv umkämpften Region Kiew. Wie es der Künstlerin, die seit 29 Jahren in Deutschland lebt, persönlich ergeht, was die globalpolitische Situation mit ihr macht, erzählt sie in diesem Interview mit shz.de und Mein Inselradio Föhr. Frau Pavlenko, Sie...

