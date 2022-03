Vorsicht Wildwechsel : Aus dem Gehege ausgebüxt: Damwild macht Amrums Straßen unsicher

Damwild ist aus der Vogelkoje „Meeram“ ausgebüxt. Daher sollten Autofahrer besonders vorsichtig unterwegs sein.

Amrum | Vor mehr als 50 Jahren hatten Amrumer Jäger die Idee Damwild in der Vogelkoje „Meeram“ einzubringen. Vor zwei Wochen sind wieder einmal Tiere aus dem Gehege entkommen. Die Tiere sind an einer offenen Stelle im Wildzaun – beim Sturm war ein Baum auf den Zaun gefallen – in die Freiheit ausgebüxt und konnten die Insel erkunden. In dem Gehege weiden norma...

