Krieg in der Ukraine : Sie hat Russland vor 20 Jahren verlassen – was dieser Föhrerin Sorge bereitet

Die Enkelin will kein Russisch mehr sprechen, die Tochter denkt über das Auswandern nach: Eine Föhrerin berichtet über das Gefühl, jetzt unter Generalverdacht zu stehen. Dabei verließ sie Russland vor über 20 Jahren.

Föhr | „Ich war nie politisch“, sagt die Föhrerin mit den wachen, strahlenden Augen, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. „Ich muss mich soweit für Politik interessieren, dass ich nicht irgendwann in einem Land aufwache, das in ein fremdes Land einmarschiert und mein Kind muss auch noch an die Front“. Damit es soweit nicht kommt, hat die Föhrer...

