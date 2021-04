Für die Zeit nach dem Lockdown : Neuer Gastroführer für die Insel Amrum

In einer handlichen Broschüre stellen sich die Gastronomiebetriebe der Insel vor.

Amrum | Mit allen aktuellen Informationen rund um die insulare Gastronomie ist der Gastroführer 2021 bestückt. In handtaschengerechtem Format liegt er in den Filialen der Amrum-Touristik in Wittdün, Nebel und Norddorf aus, ebenfalls in den Edeka-Märkten der Insel. Wer ihn darüber hinaus online anschauen möchte, kann dies über den QR-Code oder über amrum.de. ...

