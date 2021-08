Ausstellung in Norddorf : Das besondere Licht auf Amrum hat es der Fotografin Claudia Haarmann angetan

Gerne ist die Fotokünstlerin am frühen Morgen in der Amrumer Natur unterwegs. Einer ihrer Lieblingsorte ist die Norddorfer Nordspitze.

Norddorf/Amrum | „Wenn das Licht am frühen Morgen nur die geringste Chance hat, durch die Wolkendecke zu brechen, stehe ich auch um fünf Uhr auf – aber nur auf Amrum.“ Das sagt die Fotografin Claudia Haarmann lachend, die jetzt ihre Bilder in der Galerie des Norddorfer Gemeindehauses ausstellt. Gerade war sie wieder in der Frühe unterwegs, in Amrums Natur, in einer La...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.