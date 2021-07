Fohlen-Körung 2021 auf Föhr : Mit Bildergalerie: Die schönsten Holsteiner Fohlen der Insel

Es ist jedes Jahr ein Spektakel und lockt viele Besucher an: Die Fohlenprämierung auf Föhr. Züchter von den Inseln stellen ihre vielversprechenden Pferdekinder vor und werden – hoffentlich – belohnt.

Föhr | Der Geruch von Stroh, Silage und Mist hängt in der Luft, vom Stall her wiehert ein Pferd nach dem nächsten. Es ist wieder soweit: Die Prämierungskommission zieht auf der Suche nach den vielversprechendsten Holsteiner-Fohlen des Jahres 2021 durch Schleswig-Holstein. Dabei machte sie auch Halt auf dem Hof am Sylvert der Familie Rörden in Witsum auf Föhr...

