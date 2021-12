Floorball-Weltmeisterschaft : Föhrerinnen Kisa Reck und Ina Jensen bei Floorball-WM in Schweden

Sechs Spiele in sieben Tagen: Kisa Reck und Ina Jensen nahmen als Teil des deutschen Kader an der Floorball-Weltmeisterschaft der Damen in Schweden teil.

Föhr/Uppsala | Vom 27. November bis zum 5. Dezember fand im schwedischen Uppsala die Weltmeisterschaft der Damen im Floorball statt. Im deutschen Kader befanden sich mit Kisa Reck (25) und Ina Jensen (31) auch zwei gebürtige Föhrerinnen. Weiterlesen: Hockey, Golf, Fußball und Föhr: Nationalmannschaft von 1971 auf der Insel Da es in der sehr schwierigen Gruppe ...

