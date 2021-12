Weihnachtsgeschäft : Einzelhändler sind gerüstet – Spielzeug und Föhrer Wein werden knapp

Fast zwei Drittel aller Händler erwarten Lieferprobleme im Weihnachtsgeschäft. Wie schätzen die Unternehmen auf Amrum und Föhr die Lage ein?

Föhr/Amrum | 325 Euro wollen die Deutschen in diesem Jahr pro Kopf für Weihnachtsgeschenke ausgeben, wie die Marktforscher von der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) berichten. Allerdings haben 60 Prozent der Einzelhändler laut Institut für Wirtschaftsforschung (Ifo) Sorgen, dass sie die Waren gar nicht bekommen. So berichten beispielsweise 89,6 Prozent all...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.