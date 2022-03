Lieder für Feste auf Föhr : Wie Ralf Brodersen das erste Liederbuch mit friesischen und deutschen Texten publizierte

Das Repertoire an Liedern ist auf Feiern auf Föhr gesichert – auch über die erste Strophe hinaus. Denn für nicht so textsichere Menschen hat der Föhrer Ralf Brodersen jetzt ein besonderes Liederbüchlein veröffentlicht.

Föhr | Ein paar Voraussetzungen sollten erfüllt werden: Dazu zählt unter anderem ein gleichgesinnter Freundeskreis. die Freude am Feiern und vor allem am Singen. Außerdem sollte man keine Scheu haben, Dinge anzupacken. Aber vor allem muss man wissen, wie man auf Föhr Feste feiert. Ralf Brodersen aus Süderende entspricht all diesen Bedingungen, und e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.