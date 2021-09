Friesische Tradition lebt auf : Föhrer Trachtengruppe am Deich in Dagebüll

Die Utersumer Trachtengruppe trifft sich nach Corona das erste Mal wieder mit den anderen Trachtengruppen des Heimatbundes.

Dagbüll / Föhr | Bei schönstem Wetter trifft man in Dagebüll immer Leute und am Deich ist sowieso immer was los: Zufällig kamen die feschen, schön gekleideten Frauen der Trachtengruppe aus Utersum vorbei. Gut gelaunt posierten sie mit einem Rechen als Hexenbesen, neckten sich gegenseitig und standen gern für ein spontanes Foto bereit. Chefin Helga Wötens meinte: „W...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.