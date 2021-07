Testzentren ziehen Bilanz : In fünf Testzentren: Nur 12 positive Corona-Tests in drei Monaten

78.222 Coronatests wurden zwischen dem 1. Mai und 25. Juli in den fünf Testzentren der DasLab GmbH und Best Corona Solutions GmbH durchgeführt. Die Stadt Wyk verdiente an den Zentren etwa 45.000 Euro.

Föhr | Damit Föhr als Teil der Tourismus-Modellregion an den Start gehen konnte, mussten mehr Testzentren auf der Insel geschaffen werden, um zu gewährleisten, dass ausreichend Test-Kapazitäten für Gäste sowie Insulaner vorhanden waren. Dafür waren Mitte April die Berliner DasLab GmbH sowie die Best Corona Solutions GmbH mit Sitz in Köln beauftragt worden. J...

