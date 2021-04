Föhrer Storchen-Kinderstube : Meister Adebar nistet auf einem Baum in Wyk-Boldixum

Ein Weißstorch-Paar hat in Boldixum mit dem Brutgeschäft begonnen.

Wyk/Föhr | In Wyk gibt es etliche Nester, die Tierschützer als Angebot für Störche errichtet haben. So brütet Meister Adebar seit Jahren regelmäßig im Park an der Mühle und im Tiergehege an der Feldstraße. Weiterlesen: Meister Adebar sorgt für Nachwuchs Und hin und wieder finden Föhrer Störche auch auf eigene Faust Nistmöglichkeiten. So hat jetzt ein Paar ...

