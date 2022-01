Sinnvoll oder Schnapsidee? : Föhrer Standesamt am 22.2.22 ausgebucht – 2.2.22 wenig gefragt

Im Februar bietet sich gleich zweimal die Chance an einem besonderen Tag zu heiraten: 2.2.22 und 22.2.22.

Amrum/Föhr | Wann ist der richtige Zeitpunkt fürs Eheglück? Das muss jedes Paar für sich selbst entscheiden. Doch gerade Schnapszahlen haben ihren Reiz. Vor allem Männer sollen sie sich leichter merken können und so den Hochzeitstag nicht vergessen – behauptet so manche Frau. Zwei Chancen an einem Schnapszahl-Tag zu heiraten bietet der Februar: 2.2.22 und 22.2.22....

