Föhrer Schatzsuche 2022 : Vier gewinnt: Mats, Lasse, Marta und Momme haben den Borgsumer Schatz gefunden

Die Föhr Tourismus GmbH veranstaltet das zweite Jahr in Folge eine Schatzsuche für Inselkinder. Zu Beginn der zweiten Woche war der Schatz in Borgsum versteckt.

Borgsum | 12 Orte, 12 Schätze, sechs Wochen – die Föhrer Schatzsuche ist erfolgreich in die zweite Runde gestartet. Seit dem 28. Februar versteckt die Föhr Tourismus GmbH (FTG) wieder Schätze in den Inselgemeinden. Hinweise, die auf der Facebook-Seite von Föhr, sowie auf der Seite der FTG veröffentlicht werden, sollten die Suche vereinfachen. Am Montag...

