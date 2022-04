Föhrer Schatzsuche 2022 : Hannah Claußen und Bjarne Hinrichsen sind in Süderende fündig geworden

Eine Rallye speziell für Insel-Kinder. Das ist die Föhrer Schatzsuche, die in diesem Jahr in die zweite Runde ging. Zwei Schätze werden in der ersten Aprilwoche noch versteckt.

Süderende/Föhr | Das Prinzip der Föhrer Schatzsuche, die 2022 zum zweiten Mal von der Föhr Tourismus GmbH (FTG) veranstaltet wird, ist simpel – quasi kinderleicht: Immer montags und mittwochs werden Schätze in den Inselgemeinden versteckt. Den Anfang machte Wyk Ende Februar, das Schlusslicht bildet Alkersum in der ersten Aprilwoche. Weiterlesen: Was die Föhr Touris...

