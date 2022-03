Föhrer Schatzsuche 2022 : Roter Becher mit erfreulichem Inhalt: Mia hat den Witsumer Schatz gefunden

Von Wyk bis Alkersum: Die Föhrer Schatzsuche neigt sich dem Ende zu. Drei Schätze müssen noch gefunden werden. Über den Witsumer Schatz freute sich Finderkind Mia.

Witsum | Eine Rallye speziell für Insel-Kinder. Das ist die Föhrer Schatzsuche, die in diesem Jahr in die zweite Runde geht. Schon 2021 hatte die Föhr Tourismus GmbH die Schatzsuche initiiert, um den Föhrer Kindern in Corona-Zeiten etwas bieten zu können. „Da die Schatzsucherinnen und Schatzsucher im vergangenen Jahr so schnell erfolgreich waren, ziehen wir da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.