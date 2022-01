Polizei bittet um Hinweise : E-Bike in Borgsum auf Föhr entwendet: Wem gehört dieses Fahrrad?

Wer Hinweise auf den Eigentümer oder die Eigentümerin des roten Damenrads geben kann, wird gebeten sich bei der Föhrer Polizei zu melden.

Wyk | Wie die Föhrer Polizei mitteilt, wurde in der Nacht von Samstag, 22. Januar, auf Sonntag, 23. Januar, in Borgsum ein E-Bike aus einer Garage entwendet. „Der Täter oder die Täterin hat nach Tatausführung ein rotes Damenrad der Firma Böttcher am Tatort hinterlassen“, heißt es dazu. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise auf den Eigentümer beziehungswei...

