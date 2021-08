Aus der Zucht von Ocke Riewerts : Von Alkersum nach Tokio: Föhrer Pferd holt Gold bei Olympiade 2021

London 52 holte mit seiner Reiterin Laura Collett in Tokio olympisches Gold für England. Doch der hübsche Holsteiner-Wallach ist kein Brite, sondern stammt von der Insel Föhr.

Alkersum/Föhr | Er heißt London 52 und er hat für England olympisches Gold geholt. Doch der Wallach, mit dem die Vielseitigkeitsreiterin Laura Collett in Tokio so erfolgreich war, ist kein Engländer, sondern – ein waschechter Föhrer. Geboren wurde London vor elf Jahren in Alkersum auf dem Hof von Ocke Riewerts. Weiterlesen: Mit Bildergalerie: Die schönsten Holstei...

