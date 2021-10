In Wyk und auf Föhr-Land : Föhr setzt sich und seine Schönheiten bei der Lichterwoche in Szene

Die zweite Föhrer Lichterwoche startete am Montagabend. Am Donnerstag „leuchtete“ der Friesendom.

Föhr | Tag 1: Lembecksburg in Borgsum Am Montagabend war es voll rund um die Lembecksburg in Borgsum. Von allen Seiten bahnten sich Autos, Radfahrer und Fußgänger ihren Weg in Richtung des Ringwalls, der vermutlich aus dem 9. Jahrhundert stammt und in rotem Licht erstrahlte. Denn hier fand der Auftakt zur zweiten Föhrer Lichterwoche statt. Weiter...

