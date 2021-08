Coronabedingte Absagen : Föhrer Hafenfestival – anders als geplant, aber mit guter Unterhaltung

Weil die Bedingungen für Schausteller und Künstler Corona-bedingt ungünstig sind, wird das Hafenfestival in diesem Jahr kleiner als geplant. Die FTG sorgt für Ersatzprogramm.

Wyk | Das Hafenfestival am Wyker Binnenhafen fällt kleiner aus als geplant, wie die Föhr Tourismus GmbH (FTG) mitteilt. Eigentlich hatte die FTG ein mehrtägiges Festival mit einer Vielzahl an Buden, Foodtrucks und Workshops geplant. Durch die Vorgaben der Landesverordnung, insbesondere die Begrenzung der Personenzahl in Abhängigkeit von der Quadratmeterzahl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.