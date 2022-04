Clubs, Bars und Diskotheken : Föhr und Amrum: Hier kannst du zu Ostern feiern gehen

Auch wenn an Karfreitag ein Tanzverbot herrscht, gibt es an den Ostertagen einige Orte zum Feiern. Wir haben die angesagtesten Party-Spots auf Amrum und Föhr für euch gesammelt.

Föhr/Amrum | An Ostern geht auf den Inseln nichts? Falsch gedacht! Die Clubs und Bars auf Föhr und Amrum haben an Karfreitag und den Ostertagen einiges zu bieten. 80er- und 90er-Musik, Tanzpartys und Karaoke – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Dieser Text gehört zu unserem neuen Ressort #neo, das sich speziell an junge Leserinnen und Leser richtet. Mehr Info...

