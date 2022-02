Zahlen der Tourismus GmbH : Große Nachfrage im Netz: Föhr hängt online sogar die Hansestadt Hamburg ab

Was interessiert die Internetnutzer an der Insel Föhr? Und woher kommen Sie eigentlich? Die Statistik der Föhr Tourismus GmbH liefert Antworten.

Föhr | Gefühlt waren 2021 mehr Menschen auf Föhr als in den Jahren zuvor. Die Zahlen der Wyker Dampfschiffs-Reederei (WDR) sprechen allerdings eine andere Sprache. So wurden im vergangenen Jahr 1.510.798 Personen befördert. In den Kernmonaten, also von Mitte Juni bis Mitte September, habe die WDR so viele Personen befördert, wie in Vor-Coronazeiten. Im Jahre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.