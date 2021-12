Facebook-Gruppen über Föhr : Von Sonnenuntergängen bis entflogene Kanarienvögel: Föhr-Liebhaber connecten sich über Social Media

In den sozialen Medien tauschen sich Urlauber wie auch Einheimische der Insel Föhr über Fotos, Veranstaltungen oder auch Essen und Trinken aus. Wir stellen einige der Facebook–Gruppen vor.

Föhr | Ein warmes Abendrot. Die untergehende Sonne taucht die Insel in ein orangenes Farbenspiel. Das Meer liegt still, Gräser recken sich den letzten Sonnenstrahlen des Tages entgegen. Wen packt beim Anblick des Gruppenbildes der Facebook-Gruppe „Föhrer Inselfotos“ nicht das Fernweh, die Erinnerung an laue Sommerabende auf Föhr? Über 1000 Mitglieder teil...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.