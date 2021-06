Saisonstart „Musik am Meer“ : Föhr Tourismus präsentiert neues Konzept für musikalische Unterhaltung am Sandwall

Von Juni bis September präsentiert die FTG mit der »Musik am Meer« ein breites musikalisches Spektrum im Musikpavillon am Wyker Sandwall.

Wyk auf Föhr | Pünktlich zum Sommeranfang geht die Föhr Tourismus GmbH (FTG) mit ihrem neuen Kurmusik-Konzept an den Start: Von Juni bis September präsentiert die FTG mit der »Musik am Meer« ein breites musikalisches Spektrum im Musikpavillon am Wyker Sandwall. Neu ist dabei nicht nur der Name, sondern auch ein 10- bis 14-tägiger Wechsel der Bands, die alle zum erst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.