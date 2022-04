Ferring-Stiftung Föhr : Friesisch lernen für die Kleinen: Neues Kinderbuch führt in die Werkstatt

Was bedeuten Hammer, Nagel oder Säge auf Friesisch? Im neuen Kinderbuch der Ferring-Stiftung werden Worte aus der Werkstatt erklärt. So sollen die Kleinen an die Sprache herangeführt werden.

Alkersum | Kurz vor dem Osterfest ist das sechste Buch der Reihe „flenerk jongensbuken“ der Ferring-Stiftung erschienen. Durch das Buch sollen Kinder die friesischen Worte für Gegenstände aus der Werkstatt lernen. „Min fering-öömrang werksteed“, zu deutsch „Meine friesische Werkstatt“, handelt von einem Kind, das mit seinem Opa ein Holzboot baut. Die Texte stamm...

