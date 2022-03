Gastronomie auf Föhr : Neues Konzept nach 12 Jahren: Aus Eventlokal „Coozy“ wird der „Wykinger“

Das „Coozy“ ist Geschichte. Im Januar verkündete Inhaber Markus Herpich nach zwölf Jahren das Aus. Nun eröffnet er an gleicher Stelle die Gaststätte „Wykinger“ – eine Mischung aus Kiosk und Gaststätte.

Wyk auf Föhr | Zwölf Jahre betrieb Markus Herpich die Eventbar „Coozy“ in der Hafenstraße 2 bis 4 in Wyk. Im Januar kam das Aus. Ein wirtschaftlicher Betrieb sei unter den seit nun mehr als zwei Jahren andauernden Bedingungen nicht mehr möglich, verkündete Herpich. Coronahilfen habe er nicht erhalten, „weil ich ja mehrere Betriebe führe“, so Herpich auf Anfrage von ...

