Gute Nachrichten : Föhr-Amrumer Bank schüttet nach zwei Jahren wieder eine Dividende aus

Die Fusion mit der Kaltenkirchener Bank schlägt sich in der positiven Geschäftsentwicklung nieder. Eine weitere Fusion steht in Aussicht. Die Bank setzt sich für bezahlbaren Wohnraum und Nachhaltigkeit ein.

Föhr/Amrum | Seit die Mitglieder der Föhr-Amrumer Bank zum letzten Mal in Präsenz zusammengekommen sind, hat sich nicht nur für ihre Genossenschaftsbank, die nun offiziell Vereinigte VR Bank eG heißt, selbst vieles verändert: Corona machte seit zwei Jahren Treffen in Präsenz unmöglich, die Inflation ist unübersehbar, der fürchterliche Krieg in der Ukraine bedrückt...

