Schnee auf Amrum und Föhr : Schneetreiben auf den Nordseeinseln - eine Bildstrecke

Mit Bildergalerie: Das Schneetreiben soll bis Donnerstag weitergehen, auch am Wochenende bleibt es frostig.

Föhr/Amrum | Wie in Watte gepackt lagen Föhr und Amrum am Mittwochmorgen da: Den ganzen Vormittag über fiel Schnee auf den Nordseeinseln – Schnee wurde geschippt und die Mützen als Schutz vor dem kalten Wind tief ins Gesicht gezogen. „Das bleibt jetzt erstmal so, bis...

