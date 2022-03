Föhrer Schatzsuche 2022 : Hier war der Wyker Schatz versteckt

Finja Kohn und Natalie Krüsch haben den Wyker Schatz gefunden.

Wyk | Seit Montag findet die zweite Föhrer Schatzsuche statt. Während der zweite Schatz, den es am Mittwoch, 2. März, in Oevenum zu finden galt, innerhalb kürzester Zeit entdeckt wurde, dauerte die Suche nach dem ersten Schatz etwas länger. Weiterlesen: Föhrer Schatzsuche geht in die zweite Runde – so können Sie teilnehmen Der Wyker Schatz war am Mont...

