Polizei bittet um Hinweise : Fahrerflucht nach Verkehrsunfall in Wyk

06. September 2021, 16:40 Uhr

Wyk | Am Montag, 6. September, kam es gegen 11:10 Uhr in der Ocke-Nerong-Straße in Wyk zu einem Verkehrsunfall, wie die Wyker Polizei am Montagmittag mitteilte. Der Verursacher habe sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Einem am Straßenrand der Ocke-Nerong-Straße geparkten weißen Pkw sei der Außenspiegel angefahren und stark beschädigt worden. „An dem unfallverursachenden Fahrzeug dürfte demnach ebenfalls der Außenspiegel an der Beifahrerseite entsprechend stark beschädigt worden sein“, heißt es vonseiten der Polizei.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04681 7589818 bei der Polizei in Wyk auf Föhr zu melden.