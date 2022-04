Föhr und Amrum zu Ostern 2022 : Ruhige Anreise auf die Inseln am Ostersamstag – Abreisewelle naht

Auch einen Tag vor Ostern gab es noch Plätze auf den Fähren nach Föhr und Amrum. Derweil bahnt sich eine Abreisewelle nach den Festtagen an.

Dagebüll/Föhr/Amrum | Auch am Samstag, 16. April, verlief der Osterreiseverkehr nach Föhr und Amrum ohne Probleme. So blieb es am Fähranleger, wie bereits am Karfreitag, weitestgehend ruhig. Weiterlesen: Ostermärkte und Eiersuche: Was an den Ostertagen auf Föhr und Amrum los ist Laut Online-Buchungssystem der Wyker Dampfschiffs Reederei (W.D.R.) waren Stand Sonnabend...

