Tourismus-Umfrage auf Föhr : Jochen Gemeinhardt: „Wir brauchen Gäste, um uns das Leben auf der Insel leisten zu können“

Um herauszufinden, wie viel Tourismus Föhr verträgt, wurde eine Einwohnerbefragung vorgenommen. Erste Ergebnisse liegen nun vor. FTG-Chef Jochen Gemeinhardt über Abhängigkeit und eine mögliche Verlängerung der Saison.

Föhr | Die ersten Zwischenergebnisse der Einwohnerbefragung der Föhr Tourismus GmbH (FTG) sind da. Ein Blick auf die Antworten zeigt, wo es aus Sicht der Föhrer am meisten hakt. Am häufigsten genannt wurden unter anderem der schlechte Zustand der Radwege und der Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Außerdem merkten die Einwohner an, dass die Insel zu voll, die Sa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.