Sport auf Föhr : Junioren und Jugendmannschaften des FSV glänzen mit Erfolgen

Auch die jüngsten Föhrer Kicker im Alter von vier bis sechs Jahren waren am Wochenende erfolgreich.

Föhr | Am vergangenen Wochenende wusste nicht nur die 1. Herrenmannschaft des heimischen FSV zu glänzen, sondern auch die Teams der C- und der E - Junioren: Während die C- Junioren in Leck die SG Leck-Achtrup-Ladelund mit 13:0 Toren förmlich auseinander nahm, deklassierten die E -Junioren auswärts die Vertretung von Team Sylt mit 8:1 Toren. Nach turbulent...

