Enken Brodersen erzählt : Föhrer Snupkroom – von Bonbons, die sie im Keller kochte, bis zum eigenen Geschäft

„Selbst mein Vater sagte: Das wird doch nie was“, so Föhrerin Enken Brodersen über die Anfänge ihres zuckrigen Hobbys. Aus dem Hobby ist mittlerweile ein Familienbetrieb entstanden. Eine Föhrerin erzählt.

Oevenum | Das Hobby zum Beruf machen. Ein Traum, den sicher der ein oder andere andere hat, soweit also nichts ungewöhnliches. Was aber ungewöhnlich ist, ist, wenn das Hobby darin besteht, nach Feierabend im heimischen Keller Bonbons zu kochen. So aber beginnt die Geschichte des Süßwarenladens Föhrer Snupkroom. Weiterlesen: 22-jährige Föhrerin im Porträt: ...

