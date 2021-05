Lockerungen ab dem 17. Mai : Ende der Modellregion: So reagieren die Inselvertreter von Amrum, Föhr und Sylt

Der Kreis Nordfriesland hat entschieden, dass die Modellregion ab dem 17. Mai in die Landesverordnung überführt wird.

Amrum/Föhr/Sylt | Fehlende Kontrollen und Besucheransturm? Ab Montag, 17. Mai, treten die Lockerungen der aktuell geltenden Corona-Maßnahmen in Schleswig-Holstein in Kraft. Damit kein Nachteil gegenüber den anderen Regionen, die nicht am Modellprojekt teilgenommen haben, entsteht, hat der Kreis Nordfriesland am Mittwochmorgen die Entscheidung getroffen, dass die Modell...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.