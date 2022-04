Eilun Feer Skuul Föhr : Osterbasar ermöglicht Sommerfest und hilft ukrainischen Flüchtlingen

Winterzeit im Garten – was also tun? Die Schüler der Eilun Feer Skuul stellten einen Osterbasar auf die Beine, der direkt zur Benefizaktion für die Ukraine wurde.

Föhr | Winter auf Föhr. Was soll man da machen? Da sie nicht im Schulgarten aktiv werden konnten, hatten die Klassen 7a und 7b der Eilun Feer Skuul unter der Federführung von Karen Dwyer und Martin Grochtmann eine Idee: sie stellten einen Ostermarkt in der Schule auf die Beine. Weiterlesen: So äußert sich der Föhrer Schulleiter Carl Wögens zur #WirWerden...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.