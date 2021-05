Parken auf Föhr : Ab Juni: Digitale Parktickets am Fähranleger in Wyk

Autofahrer können ihre Parkscheine dann auch mit dem Smartphone lösen.

Wyk | Per App ein Parkticket lösen? Das soll ab dem 2. Juni in Wyk möglich sein. Alles was Autofahrer für das Lösen eines digitalen Parkscheins benötigen, ist die kostenlose Parkster-App, die sowohl für Android-Geräte und iPhones erhältlich ist. Für den Parkvorgang muss der Autofahrer dann nur noch sein Kennzeichen und die Parkdauer in die App eintragen. „M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.