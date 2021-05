Tierische Urlauber : Hunde am Wyker Strand: Zahlreiche Beschwerden beim Ordnungsamt Föhr-Amrum

Das Amt Föhr-Amrum weist darauf hin, dass auch im Urlaub auf Föhr Regeln für Touristen mit Vierbeinern gelten.

Wyk auf Föhr | Sie tummeln sich auf der Wyker Promenade, in den Einkaufsstraßen und am Strand: Hunde, die mit ihren Besitzern Urlaub auf Föhr machen. Dass auf der Nordseeinsel Regeln gelten, an die sich Hundehalter zu halten haben, betont derzeit das Amt Föhr-Amrum. In jüngster Zeit häufen sich dort die Beschwerden gegen Hunde, die nicht an der Leine geführt werden ...

