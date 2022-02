Senioren-WG auf Amrum : Erste Amrumerin in der Seniorenwohngemeinschaft in Nebel eingezogen

Das Warten hat ein Ende: Am 1. Februar hat die erste Amrumer Bewohnerin ihr Zimmer in die Senioren-WG in Nebel bezogen.

Amrum/Nebel | Nach der Schließung des DRK-Pflegeheims in Nebel galt es eine Lösung zu finden, die es alten und pflegebedürftigen Insulanern ermöglichen sollte auf Amrum bleiben zu können. Gemeinsam mit der Pflegediakonie Hamburg-West/Südholstein wurde daher ein Konzept für eine ambulant betreute Wohngemeinschaft entwickelt. Weiterlesen: Aus der Amrumer Pflegesta...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.